МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель грузовиков "Камаз" в 2019 году планирует реализовать 39 тысяч автомобилей, из них 33 тысячи — в России, сообщила компания.

На состоявшемся недавно совете директоров "Камаза" был принят бизнес-план компании на 2019 год.

"В соответствии с документом, в следующем году "Камаз" должен реализовать 39 тысяч автомобилей, из них 33 тысячи автомобилей будут поставлены на российский рынок, 6 тысяч – на рынки зарубежных стран. Доля "Камаза" на рынке грузовых автомобилей РФ достигнет 45%", — говорится в сообщении компании.

"Камаз" в соответствии с принятым бизнес-планом планирует в 2019 году получить чистую прибыль в размере 500 миллионов рублей и выручку в 197 миллиардов рублей.

"Чистая прибыль должна достигнуть 500 миллионов рублей при выручке в 197 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

"Камаз" по итогам 2017 года занимает 16-ю строчку в мире по объему производства грузовиков полной массой 16 тонн и выше. В настоящее время компания занимает 45% российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн. Среди акционеров "Камаза" — госкорпорация "Ростех", компания Avtoinvest Ltd, немецкий Daimler.