МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Рост продаж автомобилей в России в 2018 году составит около 14%, производство легковых машин вырастет примерно на том же уровне, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Автопром у нас в этом году — и рынок подрос, около 14%, по результатам декабря эта цифра примерно так и сохранится. То же самое касается и производства, особенно легковых автомобилей", — рассказал министр в интервью "России 24".

Глава Минпромторга также обосновал снижение господдержки сектора ростом спроса в нём. "Если был бы спад, мы применяли бы формат поддержки, который актуален на сегодняшний день. Мы его периодически модернизировали", — добавил он.

Мантуров напомнил, что в прошлом году были внедрены новые адресные программы поддержки спроса. "Он (этот инструмент — ред.) с этого года носит больше характер социальной направленности, особенно когда было принято решение по отдельной программе повышенной скидки для жителей Дальнего Востока, "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", то же самое касается и лизинговых программ. Сохраняем именно эту форму поддержки, связанную со спросом", — пояснил министр.