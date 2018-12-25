МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Toyota отзывает 390 седанов Lexus LS500 в России из-за проблем с системой перезапуска двигателя, говорится в сообщении Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 390 автомобилей марки Lexus (LS 500). Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя ООО "Тойота Мотор", являющимся официальным представителем Lexus на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 9 января по 3 сентября 2018 года", — говорится в сообщении.

"В автомобилях, оборудованных двигателем внутреннего сгорания V6 c двойным турбонадувом и системой Start-Stop, которая для снижения расхода топлива и выбросов в атмосферу автоматически останавливает и перезапускает двигатель, когда он неподвижен (например, при остановке на светофоре), из-за особенностей установленного программного обеспечения блока управления двигателем существует вероятность некорректного вычисления объема входящего в двигатель воздуха при перезапуске двигателя. Это может привести к остановке двигателя во время начала движения автомобиля", — объясняет ведомство.

Как отмечается, на отзываемых машинах будет выполнено перепрограммирование блока управления двигателем, все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.