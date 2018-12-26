МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Японский автомобильный производитель Lexus отзывает на территории России 390 седанов LS500. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Поясняется, что под отзыв попадают выпущенные в период с 9 января по 3 сентября 2018 года автомобили, на которые установлены турбированные моторы V6 с системой start/stop.

Проблемы с софтом моторов, который некорректно вычисляет объём входящего в двигатель воздуха при перезапуске, могут привести к тому, что при трогании машина заглохнет.

Официальные дилеры Lexus в РФ бесплатно для собственников седанов проведут перепрограммирование блока управления двигателем с целью устранения ошибки в работе системы start/stop.