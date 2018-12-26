МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Уходящий год стал насыщенным для автомобильной отрасли — начиная от рынка легковых и легких коммерческих машин и выхода в свет первого со времен советских "ЗиЛов" правительственного лимузина Aurus, и заканчивая перенастройкой механизма специнвестконтрактов, а вместе с ним — и всей системы господдержки промышленности.

Но если "приключения", выпавшие на долю автопрома в этом году, были как веселыми, так и не очень, то прогнозы, которые услышал корреспондент агентства "Прайм" от основных игроков сектора, почти сплошь отрицательны. Это касается и цен на машины, и динамики рынка, и непонимания отраслью формата взаимодействия с государством.

В 2018 году, впервые за шесть лет рынок на протяжении года не уходил в отрицательную зону. Даже в самые "голодные" с точки зрения продаж месяцы — январь и февраль — рынок рос, причем самыми высокими за этот год темпами — 31,3% и 24,7% соответственно. Очевидно, причиной тому — низкая база 2017 года, и хоть к концу лета рынок слегка растерял задор, он все равно остался в "плюсе".

По прогнозам АЕБ, по итогам 2018 года продажи легковых машин и LCV (легких коммерческих) превысят 1,8 миллиона единиц, что означает 13% рост по сравнению с прошлым годом. Ассоциация не видит в таком росте ничего удивительного с учетом "попутного ветра" в парусах всего розничного сектора, отсчитывающего время до изменения НДС.

ЦЕНА СБИВАЕТ СПРОС

Участники рынка видят риски, что спрос на автомобили в розничном секторе, начиная с января 2019 года, будет неустойчивым, предупреждает АЕБ. Эти опасения разделяют как дилеры, так и эксперты, не предвещая значимого роста рынка в следующем году.

По подсчетам аналитического агентства "Автостат", только в 2018 году средневзвешенная (с учетом занимаемой доли рынка) цена новой легковой машины в России выросла на 8-8,5%, до 1,44-1,45 миллиона рублей.

"Цены продолжат расти, и это уже происходит — по нашей оценке, средневзвешенная цена по 2019 году может вырасти примерно на 5%", — полагает исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

Среди причин аналитик перечисляет ожидаемое повышение НДС до 20%, обновление модельных рядов производителей, при котором новые модификации дороже текущих, а также ускорение инфляции.

"Традиционно зависимость, как и всей экономики, от цен на нефть, курсов валют. Сдерживающие факторы для роста — это конкуренция на рынке при ограниченном спросе", — добавил он.

НОВИНКИ СЕЗОНА

Главной новинкой отечественного автопрома-2018 можно смело назвать президентский лимузин — Владимир Путин 7 мая приехал на инаугурацию на новом автомобиле. Так увидел свет новый российский бренд Aurus — семейство машин класса "люкс" на единой модульной платформе.

Мировая премьера новинки состоялась на Московском автосалоне, в Европе автомобиль покажут на Женевском автосалоне будущей весной. Первая партия машин уже передана Кремлю, штучные коммерческие продажи начнутся в 2019 году по стоимости не ниже 10 миллионов рублей.

"АвтоВАЗ", напротив, в этом году отметился обновлением своего самого бюджетного семейства — Granta. За счет объединения с моделью Kalina, Granta теперь можно купить во всех четырех типах кузова — седан, хэтчбек, лифтбэк и универсал. Также Granta получила внешность в фирменном "Х-стиле", сообразно своей "старшей подруге" Lada Vesta.

Примечательно, что цены на обновленную Granta в базовой комплектации остались прежними. В ноябре бюджетник "АвтоВАЗа" вновь стал лидером продаж в РФ, что подтверждает правильность шагов компании.

СПИКИ

Новый куратор автопрома в правительстве вице-премьер Дмитрий Козак в июне наложил мораторий на подписание специвестконтрактов, ссылаясь на непрозрачность процедуры и неравенство предоставляемых льгот. СПИКи на тот момент уже функционировали как форма договора между государством и бизнесом чуть больше двух лет. В их основе лежит принцип неухудшения государством условий ведения бизнеса в обмен на инвестиции (не меньше 750 миллионов рублей) компаний. Крупные контракты были подписаны в транспортном и сельхозмашиностроении – с Mazda Sollers, Klaas и Daimler.

В результате многочисленных совещаний с отраслью и ведомствами был собран примерный образ СПИКов "второго поколения", включающий в себя локализацию уникальных компетенций и ориентацию на экспорт. Также было решено заключать СПИКи со всеми автоконцернами без исключения и сохранить компенсацию утильсбора.

Не успели ведомства согласовать "нормативку" по СПИК 2.0, как Козак заявил о необходимости пересмотра господдержки всей промышленности, поскольку сложившаяся система в его видении субсидирует чистую прибыль предприятий и не является эффективной. В качестве альтернативы предлагается перенести большую часть субсидий на региональный уровень, а их объем привязать к заявляемым показателям по экспорту. Этим шагом он "выбил почву" из-под ног GR-директоров ряда предприятий, которые пытались сопоставить долгосрочные бизнес-планы компаний и внезапно меняющиеся реалии регулирования.

Позднее СПИКи разблокировали на прежних условиях. Поэтому автопром, предчувствуя скорый рост НДС и возможность оказаться в неконкурентных условиях одновременно, потянулся заключать контракты.

Однако из заявленных соглашений с Hyundai, BMW, "АвтоВАЗом" с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, "Группой ГАЗ" и "Автотором", контракт был пока подписан лишь с "ГАЗом", принадлежащим бизнесмену Олегу Дерипаске. К моменту сдачи текста также появилась информация о заключении контракта с Hyundai.

И ДРУГИЕ СЮРПРИЗЫ

Неприятный сюрприз к концу года преподнес рынок тяжелых (14-40 тонн) грузовиков, на котором доминирует "Камаз". Если в первом квартале он вырос на 35%, то во втором лишь на 15%, а в третьем и вовсе скатился в "минус" — на 10%. "Камаз" связывает падение спроса со сворачиванием крупных инфраструктурных проектов и не ждет роста рынка в следующем году.

На этом фоне отличился "АвтоВАЗ", который, как прогнозирует глава Ростеха Сергей Чемезов, впервые за 10 лет получит годовую чистую прибыль в размере 5-6 миллиардов рублей.

Нарастающее санкционное давление в этом году не обошло и автопром — "Группа ГАЗ" Олег Дерипаски попала в "черный список" США, компании грозит реальное ограничение международных операций. Недавно Минфин США отложил срок ввода санкций против "ГАЗа" до 7 марта, давая нашей стороне принять решения по изменению структуры собственности концерном. Среди вариантов рассматривалось участие компаний РФ и зарубежных (Volkswagen) партнеров, бизнесом дорожно-строительной техники интересовался акционер "Еврохима" Дмитрий Стрежнев, но окончательных решений не принято.

Минпромторг в порядке экстренной помощи компании предложил даже дать преференции в госзакупках автотехники "Русским машинам", куда входит ГАЗ. По мысли ведомства, регионы при закупке строительной, коммунальной техники, автобусов и машин "скорой помощи" должны выбирать технику предприятий "Русских машин", если на конкурс подано не менее двух заявок от компаний холдинга. Дальше предложения дело пока также не пошло.

Фактическая отмена тех или иных мер поддержки из ныне действующих возможна лишь при пересмотре бюджета весной, тогда же, как ожидается, увидит свет и нормативная база по СПИК 2.0. "Переходный период", который просили автоконцерны на одной из последних встреч с Козаком, можно считать, уже идет. Так что самые главные сюрпризы впереди, поэтому не забудьте пристегнуть ремень безопасности.