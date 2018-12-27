МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Бывший топ-менеджер Mail.Ru Group Андрей Лукашевич заменит основателя агрегатора такси "Везет" Виталия Безрукова на посту гендиректора компании, говорится в сообщении "Везет".

Отмечается, что Безруков продолжит работу над развитием компании в качестве члена совета директоров.

Лукашевич в 2018 году создал и возглавил инвестиционное направление Mail.Ru Foodtech Ventures. До этого в 2016-2018 годах он занимал позицию гендиректора Delivery Club (входит в Mail.Ru). С августа 2015 по август 2016 года Лукашевич работал в должности управляющего директора по развитию в компании Delivery Club.

Группа компаний "Везет" была создана в мае 2017 года в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (работает под брендами "Сатурн" и RedTaxi) и Rutaxi (бренды "Лидер" и "Везет"). Компания работает более чем в 120 городах России, а также в Казахстане и Чехии.