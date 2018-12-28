МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Россияне гораздо чаще продают иностранные автомобили, чем отечественные — на них пришлось более 80% объявлений на "Юла Авто" в 2018 году, при этом самой популярной моделью остается отечественная Lada Priora, следует из анализа выставленных на продажу автомобилей на сервисе "Юла Авто".

"Среди отечественных автомобилей распространенными также оказались модели "ВАЗ" (Lada) Kalina (13,1%) и "ВАЗ" (Lada) Granta (11,1%). А самым продаваемым зарубежным автомобилем в 2018 году стал американский Ford Focus (3,7%). По количеству объявлений он лишь немного уступил "ВАЗ" (Lada) Priora в общем рейтинге популярности. В тройку популярных иномарок также вошли корейские Hyundai Solaris (2,9%) и Kia Rio (2,3%)", — говорится в аналитике сервиса.

Так, по данным "Юлы", Lada Priora за этот год разошлась тиражом 82 тысячи штук, следом за ней — Ford Focus с результатом 78 тысяч проданных машин, на третьем месте Hyundai Solaris (61 тысяча), на четвертом месте вновь продукция "АвтоВАЗА", на этот раз Lada Kalina (55 тысяч), на пятом — Kia Rio, 49 тысяч машин.

"Дороже всего в рейтинге отечественных автомобилей оказалась Lada Granta — 332 тысячи рублей. Lada 4x4 предлагали дешевле — 291 тысяча рублей. За ней — Lada Priora за 254 тысячи рублей в среднем. Среди иномарок самой дорогой стала Skoda Octavia (721 тысяча рублей). На втором месте Hyundai Solaris за 598 тысяч рублей в среднем, на третьем — Kia Rio, который продается на "Юла Авто" в среднем за 575 тысяч рублей", — также отмечает сервис.

По итогам 2018 года средняя стоимость подержанного автомобиля, по анализу около 2,5 миллиона объявлений, составила 390 тысяч рублей.