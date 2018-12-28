С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — ПРАЙМ. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") за 2018 год выпустил 246,5 тысячи автомобилей, что на 5,6% превышает показатель 2017 года, сообщает OOO "Хендэ Мотор СНГ".

"По итогам 2018 года завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" выпустил 246 500 автомобилей, продемонстрировав абсолютный рекорд производительности за всю историю предприятия. По сравнению с предыдущим годом объем производства увеличился на 5,6% (в 2017 году было выпущено 233 500 автомобилей) в связи со стабильно высоким спросом на выпускаемые модели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что завод по итогам 2018 года в два раза увеличил объем экспорта – до более 11 800 автомобилей. Приоритетными для зарубежных поставок, как и в прошлом году, остаются рынки Казахстана и Белоруссии.

В следующем году завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" планирует продолжить работу на полную производственную мощность и выпустить более 240 тысяч автомобилей.

Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"). Сейчас на заводе производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai.

Завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" за 8 лет работы выпустил более 1,7 миллиона автомобилей. На данный момент общие инвестиции в предприятие превысили 1 миллиард долларов.