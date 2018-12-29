МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Крупнейший российский автомобильный концерн "АвтоВАЗ" нарастил продажи в РФ в 2018 году примерно на 16%, до около 360 тысяч автомобилей, следует из поздравительной открытки компании.

"В этом году Lada покорила новые горизонты и добилась еще больших результатов. Lada занимает 20% … рынка, около 360 тысяч автомобилей Lada продано в России, первые места в рейтинге продаж занимают Lada Vesta и Lada Granta", — говорится в поздравительной корпоративной открытке компании к Новому году и Рождеству.

"АвтоВАЗ" в 2017 году увеличил продажи в России на 17%, до 311,6 тысячи машин.