МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Голландская Alliance Rostec Auto B.V., совместная холдинговая компания "Ростеха" и Renault, завершила принудительный выкуп акций "АвтоВАЗа", нарастив свою долю в уставном капитале компании до 100%, говорится в сообщении Renault.

"Alliance Rostec Auto BV… мажоритарный акционер "АвтоВАЗа", увеличила свою долю в уставном капитале компании до 100% после завершения операции… по принудительному выкупу акций у миноритарных акционеров", — сообщается в релизе.

Уточняется, что сделка была завершена 26 декабря, в результате чего Alliance Rostec приобрела более 375 миллионов акций "АвтоВАЗа", что составляет долю в 3,36%. Доли в голландском СП распределились следующим образом: 67,61% принадлежит Renault, 32,39% — "Ростеху".

Как отмечается в сообщении, принудительный выкуп акций у миноритариев завершает процесс рекапитализации, запущенный в декабре 2016 года. По итогам второго этапа рекапитализации "АвтоВАЗа" доля холдинговой компании составляла 83,5%, а доли Renault и "Ростеха" в ней — 61,1% и 38,9% соответственно. Затем, в конце сентября, Alliance Rostec в рамках обязательной оферты миноритариям выкупила 13,1% акций "АвтоВАЗа".

В мае Alliance Rostec направила в Банк России обязательную оферту о выкупе акций "АвтоВАЗа" у миноритариев, тогда говорилось, что соответствующее предложение направлено в отношении обыкновенных акций в количестве 1,593 миллиарда штук и привилегированных акций типа "А" в количестве 244,185 миллиона. Однако в июне ЦБ отклонил оферту по техническим причинам, после чего "АвтоВАЗ" подал заявление вновь.

Председатель совета директоров "АвтоВАЗа" Сергей Скворцов говорил, что увеличение доли альянса в капитале компании — логичное продолжение процесса рекапитализации, в рамках которой предприятие было очищено от долгов на сумму свыше 100 миллиардов рублей, а консолидация 100% акций компании упростит и ускорит принятие необходимых корпоративных решений в рамках программы развития и модернизации завода.