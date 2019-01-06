МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. В полисе ОСАГО к 2020-2021 году пропадут территориальный коэффициент и коэффициент мощности, сообщил "Российской газете" начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка ГУ Банка России по ЦФО Кирилл Табаков.

Он подчеркнул, что в настоящее время житель поселка в Свердловской области должен заплатить за полис 3600 рублей, а другой водитель, живущий совсем рядом с ним, — 1980 рублей из-за того, что это уже другой регион.

Табак пояснил, что, скорее всего, место жительства будет влиять на тариф, но менее формально.