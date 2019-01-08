МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW Group вновь достиг рекордного уровня продаж по итогам года, продав 2,49 миллиона автомобилей в 2018 году, что на 1,1% выше показателя предыдущего года, следует из заявления главы концерна в соцсети Twitter.

"BMW Group достигла рекордного уровня продаж в 2018 году, 2,49 миллиона (проданных — ред.) автомобилей означает, что BMW Group в течение 15 лет остается ведущей компанией автомобилей класса премиум", — приводятся в Twitter компании слова ее главного исполнительного директора Харальда Крюгера.

По итогам 2017 года BMW продала 2,463 миллиона автомобилей.

При этом инвесторы будут ожидать данных по продажам другого немецкого концерна Daimler для сравнения показателей. По итогам 2017 года Daimler реализовала более 3,273 миллиона автомобилей, увеличив показатель на 9% с уровня 2016 года.

BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce Motor Cars, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. По итогам первого полугодия 2018 года штат компании составлял более 130 тысяч человек.