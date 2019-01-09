МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Емкость российского рынка новых легковых автомобилей в 2018 году составила чуть более 2,38 триллиона рублей, превысив предыдущее пиковое значение в 2,37 триллиона, которое было достигнуто в 2013 году, говорится в сообщении "Автостата".

"Емкость российского рынка новых легковых автомобилей в 2018 году составила чуть более 2,38 триллиона рублей. Таким образом, этот показатель впервые превысил докризисный уровень. Напомним, что в 2012 году, когда в России было продано рекордное количество автомобилей, ёмкость рынка составляла 2,34 триллиона рублей. В 2013-м она вышла на свой пик (2,37 триллиона рублей), а в 2014 году снова снизилась до 2,34 триллиона рублей", — говорится в предварительной статистике агентства.

Как отмечают эксперты "Автостата", это произошло за счёт роста средневзвешенной цены автомобиля — за последние пять лет (с начала 2014 года) она выросла на 57%. Даже несмотря на то, что продажи машин за этот период в стране упали на 36%, данное обстоятельство не помешало ёмкости рынка превысить докризисные показатели, поясняют аналитики.

В 2018 году средневзвешенная (с учетом занимаемой доли рынка) цена новой легковой машины в России выросла на 8-8,5%, до 1,44-1,45 миллиона рублей, а в 2019 году этот показатель может вырасти еще на 5% от уровня 2018 года, говорил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

Среди причин аналитик назвал повышение НДС до 20%, обновление модельных рядов производителей, при котором новые модификации дороже текущих, а также ускорение инфляции. Среди сдерживающих факторов для роста цен аналитик отметил конкуренцию на рынке при ограниченном спросе.