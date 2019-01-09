МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Продажи автомобилей Skoda в России в 2018 году выросли на 30,7% в годовом выражении, до 81,5 тысячи штук, сообщает компания.

"Skoda продолжает тенденцию роста годовых продаж в России: в 2018 году марка передала клиентам 81,459 тысячи автомобилей, что превышает результат 2017 года на 30,7% (62,302 тысячи единиц). Двузначный рост показали все модели чешского бренда", — говорится в сообщении.

Продажи Rapid выросли на 19,2%, до 35,089 тысячи штук, Octavia — на 10,5%, до 25,026 тысячи авто, Superb — на 15,9%, до 2,180 тысячи машин. Продажи Kodiaq составили 16,223 тысячи авто.

"Прошедший год с уверенностью можно назвать успешным для марки. Во-первых, мы запустили локальное производство Skoda Kodiaq в России и представили для модели расширенную линейку двигателей и комплектаций. Это обеспечило рост интереса к первому семейному внедорожнику бренда…", — отметил руководитель Skoda auto Россия Ян Прохазка.