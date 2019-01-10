МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Экспорт "АвтоВАЗа" по итогам 2018 года вырос на 57% по сравнению с предыдущим годом и составил 38,052 тысячи автомобилей, следует из презентации компании, представленной журналистам исполнительным вице-президентом "АвтоВАЗа" Яном Птачеком.

"Экспортные продажи Lada: автомобили Lada продаются в 34 странах, начало поставок в Турцию, Тунис, Чили, на Кубу. Lada Vesta — модель номер 1 (занимает 30% экспортных поставок). Рост экспорта +57% с 24,164 тысячи в 2017 году до 38,052 тысячи машин в 2018 году", — говорится в презентации.

Продажи в РФ выросли на 16%, до 360,204 тысячи машин. "Всего в 2018 году в РФ продано 360,204 тысячи автомобилей Lada. Это на 16% больше, чем годом ранее и, по собственной оценке компании, опережает рост рынка в целом. Марка является лидером российского рынка. В декабре 2018 года (также в РФ) продано 35,407 тысячи автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 8,7% и является лучшим результатом продаж за месяц за последние четыре года", — отмечается в презентации.

Доля рынка Lada в России по итогам года составила 20%, также говорится в презентации.

Рынок новых легковых машин и LCV (легких коммерческих) в России по итогам 2018 года вырос на 13%, до 1,8 миллиона единиц, следует из презентации "АвтоВАЗа".

Птачек сообщил также, что "АвтоВАЗ" планирует в 2019 году увеличить продажи в России в пределах 10% и сохранить долю рынка на уровне 20%.

"Мы хотим как минимум сохранить долю рынка 20%. И мы думаем, что рынок немного вырастет, а значит, и наши продажи также вырастут. Это будет рост в пределах 10%", — сказал он.