МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover сократит примерно 4,5 тысячи сотрудников, в основном в Великобритании, говорится в релизе компании.

"Jaguar Land Rover продолжает глобальный пересмотр структуры компании и намерена сократить численность сотрудников по всему миру примерно на 4,5 тысячи человек", — сообщил автопроизводитель. Прежде всего сокращения коснутся сотрудников в Великобритании. По мнению компании, эта мера создаст более гибкую и устойчивую организацию с более плоской структурой управления.

Компания также сообщила, что начнет производство электроприводов на своем заводе по производству двигателей в Вулверхэмптоне и создаст новый завод по сборке аккумуляторных батарей в Хэмс-Холле под Бирмингемом, который станет одним из крупнейших в своем роде в Великобритании.

"Решительные действия помогут обеспечить устойчивый долгосрочный рост, поскольку Jaguar Land Rover находится в процессе снижения издержек и повышения прибыли", — приводятся в релизе слова главы Jaguar Ральфа Спэта (Ralf Speth).

Jaguar Land Rover — один из крупнейших британских автопроизводителей, принадлежит индийской Tata Motors Ltd. Штат сотрудников компании насчитывает около 40 тысяч человек.