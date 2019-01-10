МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Ford рассматривает несколько вариантов реструктуризации бизнеса и стратегических планов СП с Sollers, решения будут приняты во втором квартале 2019 года, сообщил РИА Новости представитель Ford Sollers.

"Идёт стратегический пересмотр планов СП Ford Sollers одновременно с анонсированием новой глобальной стратегии Ford, нацеленной на повышение доходности бренда и усиление конкурентоспособности бизнеса на всех европейских рынках. Это комплексный вопрос как повысить прибыльность и эффективность бизнеса, решения не приняты. Рассматривается несколько вариантов реструктуризации и решение будет во втором квартале", — пояснил собеседник агентства, не уточнив дальнейшие подробности.

До этого 10 января на глобальном медиаресурсе компании появилось сообщение о начале консультаций с ассоциированными сторонами по усилению конкурентоспособности и прибыльности бизнеса Ford в Европе. В рамках этого процесса Ford проводит стратегический аудит своего СП с Sollers в России, рассматривается несколько вариантов по реструктуризации вместе с Sollers, решения последуют во втором квартале, отмечалось в сообщении.

СП Ford Sollers – российская компания, полностью интегрированная в экономику страны с семью локализованными моделями, а также линейкой специальных автомобилей. Имеет в РФ четыре производственные площадки и полномасштабный R&D центр, занимающийся адаптацией и локализацией автомобилей Ford. Автомобили Ford Focus и Ford Mondeo выпускаются на заводе во Всеволожске, Ford Explorer, Ford Kuga и линейка коммерческих автомобилей Ford Transit по технологии полного цикла – в Елабуге, Ford Fiesta и Ford EcoSport – в Набережных Челнах.