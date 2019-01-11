МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Прокуратура Токио предъявила обвинения компания Nissan как юридическому лицу в рамках дела о нарушениях бывшего председателя совета директоров компании Карлоса Гона, сообщил японский автопроизводитель.

"Сегодня Гону и бывшему директору Грегу Келли были предъявлены обвинения в нарушении закона о финансовых инструментах и биржах, а именно в ложном раскрытии информации в годовых отчетах. Nissan, как юридическому лицу, также было предъявлено обвинение в данном нарушении", — сообщила компания.

Ранее в пятницу прокуратура предъявила официальные обвинения Гону. Они оказались расширены по сравнению с изначальными. Кроме обвинений в неверном декларировании и сокрытии доходов, Гону вменяют злоупотребление доверием по закону о компаниях (регулирует корпоративное управление) и использование служебного положения.

Прокуратура подозревает, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (16,5 миллиона долларов). Как утверждается, провести эту операцию Гону помог бизнесмен из Саудовской Аравии, который якобы именно в этой связи получил от автоконцерна сумму в размере 1,6 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов).

Nissan также сообщила, что еще до сегодняшних официальных обвинений прокуратуры компания подала заявление на уголовное расследование против своего бывшего руководителя. Жалоба была подана на основании "злоупотребления им значительным количеством средств компании".

Карлос Гон и его "правая рука" в концерне Грег Келли были арестованы 19 декабря по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.