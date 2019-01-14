МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг экспортеров автомобилей из России кроме государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Лидером за первые 11 месяцев прошлого 2018 года стал бренд Lada крупнейшего российского автомобильного производителя — концерна "Автоваз".

Всего из России за январь — ноябрь 2018 года было экспортировано 26 тысяч легковых автомобилей.

На Lada приходится более 40% экспорта — 11 тысяч машин были экспортированы за пределы ЕАЭС.

Второая строчка списка — у чешского бренда Skoda. Он произвел на территории РФ на экспорт 6,7 тысячи легковых авто, это каждый четвертый экспортированный автомобиль.

третье и четвертое места занимают Volkswagen и Hyundai с показателями 2,2 тысячи и 1,4 тысячи машин соответственно.

Замыкает пятерку лидеров французская марка Renault, она экспортировала 933 единицы.

Также в топ-10 брендов по объему экспорта легковых автомобилей из Россиипопали корейская марка KIA (880 штук), японский бренд Toyota (822 машин), отечественный бренд УАЗ (468 авто.), Chevrolet (450 штук) и Nissan (244 автомобиля).