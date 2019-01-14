САМАРА, 14 янв — ПРАЙМ. GM-Avtovaz по итогам 2018 года произвел 31,874 тысячи автомобилей Chevrolet Niva, сообщает в понедельник пресс-служба компании.

"По итогам 2018 года на совместном предприятии произведено 31,874 тысячи автомобилей Chevrolet Niva", — говорится в сообщении.

В 2017 году объем производства составил 32,909 тысячи автомобилей, уточнили в пресс-службе. Таким образом GM-Avtovaz снизил производство Chevrolet Niva в 2018 году на 3%.

По данным пресс-службы компании, в 2018 году дилерам было отгружено 31,332 тысячи автомобилей Chevrolet Niva, в том числе — 1,618 тысячи в страны СНГ. Всего с начала производства реализовано 701,854 тысячи автомобилей, в том числе 49,064 тысячи автомобилей — в страны СНГ. Итоги продаж за 2017 год в компании не уточнили.

GM-Avtovaz — зарегистрированное в 2001 году совместное предприятие американского концерна General Motors и российского "АвтоВАЗа" (по 50%), выпускает автомобиль Chevrolet Niva. На сегодняшний день продажи Chevrolet Niva осуществляют 133 дилера в России, пять дилеров и два дистрибьютора в странах СНГ.