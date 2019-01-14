МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство российского представительства белорусско-британского автосборочного предприятия "Юнисон" на приобретение завода General Motors в Санкт-Петербурге, законсервированного с 2015 года, следует из сообщения ведомства.

"ФАС России рассмотрела ходатайство ООО "Юнисон Авто Рус" о получении в собственность находящихся на территории Российской Федерации основных производственных средств ООО "Дженерал Моторз Авто", что составляет более 20% основных производственных средств "Дженерал Моторз Авто", поданное 19.12.2018 в соответствии со статьей 28 закона о защите конкуренции, и установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции. ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в сообщении.

"Юнисон" — белорусско-британское автомобильное предприятие, производственные мощности которого находятся в деревне Обчак (10 километров от Минска). Занимается сборкой автомобилей и специальной и коммерческой техники. В конце 90-х завод начинал свою деятельность со сборки автомобилей Ford Transit, Escort. Сегодня с конвейера сходят Peugeot — 301, Partner, 508, 3008, Citroen — C-Elysee, Berlingo, DS4, Cadillac — ХТ5, Escalade, Chevrolet Tahoeи спецтехника на базе пассажирских автобусов Mercedes.

Завод General Motors в Санкт-Петербурге был открыт в 2008 году, инвестиции в проект составили около 300 миллионов долларов. На предприятии собирали ряд массовых моделей Chevrolet и Opel, который тогда принадлежал GM. Однако весной 2015 года компания приняла решение остановить производство и полностью законсервировать сборочную площадку, при этом бренд Opel покинул российский рынок целиком, а Chevrolet остался в виде СП с "АвтоВАЗом", который и сейчас выпускает Chevrolet Niva в Тольятти. Кроме этого, GM импортирует в Россию премиальные модели Chevrolet и Cadillac.