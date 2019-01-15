МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Официальный представитель BMW в РФ отзывает 684 автомобиля BMW M550i xDrive/BMW 750i (Li) xDrive из-за возможных проблем с программным обеспечением, сообщается на сайте Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является программное обеспечение, которое может содержать ошибки и должно быть доработано для предотвращения возможных повреждений двигателя внутреннего сгорания при специфических условиях эксплуатации. На некоторых автомобилях это могло привести к начальному повреждению зеркал цилиндров двигателя внутреннего сгорания", — говорится в сообщении.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с августа 2015 года по август 2018 года.

Уполномоченные представители изготовителя "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.