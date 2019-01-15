МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Предприниматели предложили ввести в России налог на выезд в размере 500 рублей с каждого россиянина, покидающего страну, а также с иностранцев. Данная идея озвучена в обращении ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти", направленном в Госдуму, Совфед и Ростуризм.

Налог будет взиматься каждый раз, когда гражданин России или иностранец будет покидать нашу страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов. Реализация инициативы способна принести отрасли дополнительно около 35 млрд рублей в год, посчитали в ассоциации. Деньги, как ожидается, пойдут на развитие туристической инфраструктуры – именно из-за ее нехватки многие россияне предпочитают зарубежный отдых.

По мнению бизнесменов, реализация новации поможет создать уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее конкурентоспособность.

При этом опрошенные "Прайм" эксперты единодушно раскритиковали предложение. Налоги, которые пытаются внедрить в попытке пополнить бюджет без тщательной всесторонней проработки, как правило, идут во вред и не сулят ничего хорошего отрасли, уверен главный редактор туристического портала turizm.ru Алексей Песков.

"Это, возможно, нужно неким чиновникам для некоей отчетности. Главное, что и денег бюджет не увидит – они, как обычно, растекутся, так что потом будет неясно, где их искать. А вот вред как для населения, так и для туриндустрии окажется существенным", — полагает он.

Похоже, что мы имеем дело с лоббизмом со стороны правительства, а не со стороны бизнеса, согласен руководитель компании URVISTA Алексей Петропольский. "Лично я работаю с микро-, малым и средним бизнесом и вижу полную стагнацию во всех сферах, кроме медицины и IT. То же касается туризма", — сказал он.

Кроме того, 500 рублей для среднего москвича или россиянина – что называется, "земля и небо". Если столичного жителя взнос не остановит, то для человека из региона, который зачастую вынужден еще добраться до Москвы, чтобы куда-то полететь, и такая сумма на счету, добавил эксперт.

Скорей всего, данная инициатива не пойдет дальше обсуждения, полагает представитель сервиса путешествий Туту.ру Анастасия Москвина. "Если данное предложение каким-то чудом будет принято, в перспективе от него никто не выиграет. Очень сложно представить себе человека, который всю жизнь ездил отдыхать в Доминикану или на Мальдивы, а с введением налога станет выбирать Сочи", — рассуждает она.

Что касается денег, полученных от новой инициативы, то объемы поступлений, озвученные "Аванти", кажутся несколько преувеличенными. При налоге в 500 рублей и ежегодных поступлениях в бюджет порядка 35 млрд рублей за границу россияне и иностранцы ежегодно должны выезжать 70 млн раз.

Учитывая, что население России составляет порядка 147 млн человек, и у большинства просто нет загранпаспорта (по данным опроса "Левада-Центра", владеют им менее 30% россиян), цифры, скорей всего, некорректны, полагает эксперт.

КАК СТИМУЛИРОВАТЬ

По мнению экспертов, развивать внутренний туризм следует другими способами. "В России сейчас и так достаточно много заградительных барьеров, ограничивающих путешествия россиян за границу. Это и визовые формальности, и достаточно высокий курс зарубежных валют, и общая дороговизна туров за границу. Стимулировать внутренний рынок лучше за счет увеличения качества сервиса внутри страны без критичного изменения цен на отдых", — считает Москвина.

Петропольский полагает, что закладывать эти расходы изначально следует в федеральный бюджет. Развивать туризм внутри страны нужно путем спонсирования малого бизнеса на местах – только так можно создать необходимую инфраструктуру, которую ожидают и пока не могут получить туристы. Инвесторы боятся даже заходить в регионы, поскольку местная бюрократия и проблемы с чиновниками напрочь отбивают желание чем-либо заниматься.

Таким образом, проблему нужно решать на федеральном уровне путем создания проектов по улучшению бизнес-климата, а не поборами со стороны государства, убежден эксперт.

"Пока ситуация выглядит так, что люди для чиновников – это "новая нефть", из которой надо выкачать по максимуму. Такой подход лишь спровоцирует рост социальной напряженности", — заключил он.