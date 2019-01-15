МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen и американский автопроизводитель Ford Motor Co. заключили первые официальные соглашения по созданию альянса, в рамках которого компании будут совместно производить фургоны и грузовые автомобили, говорится в сообщении Volkswagen.

Компании планируют начать разработку грузовых автомобилей и пикапов для глобального рынка в 2022 году. "Ford намерен разработать и построить крупные коммерческие фургоны для европейских рынков, а Volkswagen планирует разработать и построить фургоны для города", — сообщается в релизе.

Кроме того, Volkswagen и Ford подписали меморандум о сотрудничестве в сфере автономных транспортных средств и электромобилей. "Обе компании также заявили, что они открыты для рассмотрения дополнительных программ в области развития производства автотранспортных средств в будущем. Команды продолжат прорабатывать детали в ближайшие месяцы", — отмечает Volkswagen.

Уточняется, что альянс, который не предполагает перекрестного владения компаниями, будет регулироваться совместным комитетом. В него войдут представители руководства Volkswagen и Ford. Комитет возглавят глава Ford Джеймс Хакетт и генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс.

Volkswagen AG — крупнейший автопроизводитель в Европе, представляющий такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.