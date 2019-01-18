МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" и Renault-Nissan-Mitsubishi подписали с правительством РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК), ориентировочно это произошло в конце прошлого года, рассказал журналистам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Заключен. Я могу ошибиться с датой, но это самый конец 2018 года", — сказал Азаров в ответ на вопрос о заключении СПИКа группой инвесторов.

"АвтоВАЗ" от лица альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ-Mitsubishi в конце ноября подал заявку на специнвестконтракт СПИК в Минпромторг, с инвестициями более 70 миллиардов рублей за 10 лет, говорил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.