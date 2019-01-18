МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Продажи группы "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо", входят в "Сафмар" Михаила Гуцериева) в 2018 году увеличились на 17,7% по сравнению с показателем за предыдущий год и составили 421,365 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо".

Операционная отчетность по группе показывает результаты развития сетей "М.Видео" и "Эльдорадо", включающие итоги работы "Эльдорадо" не с момента закрытия сделки по ее приобретению (в конце апреля 2018 года), а за весь отчетный период (12 месяцев) и ретроспективно — итоги "Эльдорадо" за январь-декабрь 2017 года.

Продажи "М.Видео" в прошлом году увеличились на 19,6% — до 279,769 миллиарда рублей с НДС, продажи "Эльдорадо" — на 14,1%, до 141,596 миллиарда рублей.

Совокупные продажи группы в четвертом квартале повысились на 21,2% в годовом выражении и составили 140,186 миллиарда рублей. Оборот "М.Видео" вырос на 20,2% — до 92,806 миллиарда рублей, "Эльдорадо" — на 23,2%, до 47,38 миллиарда рублей.