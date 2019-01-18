МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Tesla сократит число штатных сотрудников на 7% по всему миру, следует из письма главы компании Илона Маска сотрудникам.

"Эти сокращения необходимы, так как Tesla в ближайшие месяцы планирует увеличивать производительность автомобиля Model 3 и совершенствовать процессы производства", — говорится в сообщении. Увеличение объема и улучшение процессов производства имеют важнейшее значение для жизнеспособности компании, добавил Маск.

Глава Tesla сообщил, что согласно предварительным данным, прибыль компании за четвертый квартал снизилась по сравнению с третьим. По его словам, текущая прибыльность поддерживается лишь продажами более дорогой разновидности Model 3, однако с мая Tesla планирует увеличивать поставки более дешевой вариации для привлечения большего числа клиентов.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.

Tesla по итогам четвертого квартала 2018 года произвела 86,555 тысячи и поставила 90,7 тысячи автомобилей, что на 8% выше показателей предыдущего квартала. А за весь 2018 год компания поставила покупателям 245,24 тысячи автомобилей — почти столько же, сколько в целом за все предыдущие годы.