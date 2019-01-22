ВАРШАВА, 22 янв — ПРАЙМ. Mercedes построит в Польше завод по производству электрических батарей для автомобилей, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с членом правления компании Маркусом Шэфером.

Польский премьер высоко оценил "решение Mercedes-Benz о начале производства электрических батарей для автомобилей нового типа".

По его словам, завод будет построен в Яворе Нижнесилезского воеводства. "Завод батарей — это не только стабильное место работы. Надо отметить трансфер технологий. Новейших технологий. Это очень важно", — добавил он.

Шэфер в свою очередь рассказал, что на новом заводе будет создано около тысячи новых рабочих мест.

Он уточнил, что на этом предприятии будут производить электрические батареи для автомобилей как электрических, так и гибридных.