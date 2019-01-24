МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., приходящаяся на головную компанию, в 2018 году сократилась в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом — до 3,677 миллиарда долларов, сообщается в отчете компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 0,92 доллара против 1,93 доллара по итогам 2017 года. Выручка Ford увеличилась на 2,3%, до 160,338 миллиарда долларов.

За четвертый квартал Ford получил чистый убыток в 116 миллионов долларов, тогда как годом ранее за аналогичный период была зафиксирована прибыль в 2,52 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,03 доллара против прибыли годом ранее в 0,63 доллара. Выручка за три месяца поднялась на 1,2% к прошлому году, до 41,8 миллиарда долларов.

Негативное влияние на финансовые показатели за квартал оказали пенсионные выплаты в 0,9 миллиарда долларов, отмечается в релизе. Компания указывает и на слабые показатели по международной деятельности, в основном за счет Китая и Европы. Согласно релизу, негативными факторами для показателей Европы стали более высокие затраты, неблагоприятный курсовой эффект и низкие объемы продаж.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 199 тысяч сотрудников по всему миру.