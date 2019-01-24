МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Карлос Гон подал в отставку с поста главы французской автомобильной компании Renault, сообщил в интервью телеканалу Блубмерг министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Карлос Гон подал в отставку прошлой ночью", — сказал Ле Мэр, которого по телеканалу цитирует агентство Рейтер.

Гон занимал пост генерального директора и председателя совета директоров Renault. В Nissan Гон возглавлял совет директоров. Совет директоров компании встретится в четверг для принятия решения о новом руководстве.

После ареста Карлоса Гона в Японии и предъявлении ему обвинений в сокрытии доходов Nissan сместил функционера с его поста. Совет директоров Renault же ввел временное руководство в компании, назначив заместителя генерального директора Тьерри Боллоре временным гендиректором. Председателем правления был назначен независимый директор Филипп Лагайет. При этом Гон все же сохранил за собой все занимаемые должности в группе.

Карлос Гон был арестован 19 ноября по подозрению в том, что декларировал не все свои доходы. Японская прокуратура заявила, что Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год примерно на 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов).

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi — партнерство между французской компанией Renault и японскими Nissan и Mitsubishi в области развития машиностроения. Альянс Renault-Nissan создан в 1999 году. При этом Renault принадлежит 43% Nissan, а японская компания владеет 15% акций французского партнера. В 2016 году компания Nissan купила 34% акций компании Mitsubishi Motors, в результате был образован крупнейший в мире альянс автопроизводителей, совокупные продажи которого в 2017 году составили 10,6 миллиона автомобилей.