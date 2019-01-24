МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Совет директоров Renault назначил генеральным директором компании Тьерри Боллоре, который ранее занимал должность операционного директора и заместителя гендиректора концерна, говорится в сообщении Renault.

После ареста Карлоса Гона в ноябре Тьерри Боллоре был назначен временным руководителем компании.

На посту председателя совета директоров концерна Гона сменит Жан-Доминик Сенар, нынешний генеральный директор французского производителя шин Michelin. При этом Сенар продолжит выполнять функции главы этой компании до истечения срока его полномочий в мае 2019 года, отмечает в своем релизе Michelin.

Таким образом, совет директоров Renault разделил функции председателя совета директоров и генерального директора, объяснив это решением изменить структуру управления компанией. Новый председатель совета директоров Renault будет уполномочен вносить изменения в структуру управления, а также будет участвовать в управлении альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi от имени Renault. Генеральный директор займется координированием операционной деятельности альянса от имени компании, говорится в сообщении.

Ранее в четверг министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил телеканалу Блумберг, что Карлос Гон подал в отставку с поста главы французской автомобильной компании Renault. Гон занимал пост генерального директора и председателя совета директоров Renault. В Nissan Гон возглавлял совет директоров.

Карлос Гон был арестован 19 ноября по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Японская прокуратура заявила, что Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год примерно на 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов).