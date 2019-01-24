ДАВОС (Швейцария), 24 янв- ПРАЙМ. IPO "Яндекс.Такси" планируется провести в 2019 или 2020 году, сообщил РИА Новости операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский в кулуарах Всемирного экономического форума.

"Мы в прошлом говорили о том, что "Яндекс.Такси" может и скорее станет публичной компанией. Я не знаю, произойдет ли это в 2019 или 2020 году, но это произойдет", — сказал он.

По словам Абовского, "Яндекс. Такси" развивается очень активно, сервис запущен во многих странах.

"Конкретных планов по IPO других компаний, помимо "Яндекс.Такси" пока нет", — отметил он, подчеркнув, что это тем не менее возможно.

"Яндекс" и Uber летом 2017 года договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы заказа такси в России и соседних странах. IPO объединенного бизнеса планировалось в 2019 году, скорее всего, в США.