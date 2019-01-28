МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. "Группа ГАЗ" не смогла принять участие в конкурсе Москвы на очередную партию электробусов, уступив контракт на 6,57 миллиарда рублей "Камазу", пишет в понедельник газета "Коммерсант". Источники издания на рынке говорят, что причиной является отказ иностранных поставщиков работать с группой на фоне санкций против активов Олега Дерипаски.

Минфин США в воскресенье снял санкции с ключевых активов Дерипаски — "Русала", En+ и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена. Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал" попали в "черный список" (SDN-лист) США в начале апреля прошлого года. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

ГУП "Мосгортранс" заключило с "Камазом" контракт жизненного цикла (КЖЦ, предполагает закупку техники и ее сервис в течение срока службы) на поставку 100 электробусов и 36 станций ультрабыстрой зарядки, сообщили изданию в департаменте инвестполитики Москвы. Техника должна быть передана в мае-октябре, срок обслуживания — 15 лет.

Москва — единственный регион, массово закупающий электробусы, и в 2017–2018 годах автозаводы активно боролись за этот новый рынок, отмечает газета. В итоге "Камаз" и "Группа ГАЗ" Дерипаски получили два идентичных КЖЦ на 100 машин каждый по 6,35 миллиарда рублей. Электробусы работают в Москве с осени 2018 года, поставки по этим контрактам завершатся к 31 марта.

Но в последнем конкурсе (заявки принимали до 20 декабря 2018 года) "Группа ГАЗ" не участвовала. Конкурс был признан несостоявшимся, заявку "Камаза" признали соответствующей условиям, и концерн получил контракт. В "Группе ГАЗ" изданию пояснили, что не участвовали в тендере "из-за рисков, связанных с не зависящими от компании обстоятельствами", но заверили, что электротранспорт остается "приоритетным направлением", и концерн будет участвовать в следующих конкурсах.

Собеседники газеты на рынке говорят, что у "Группы ГАЗ" из-за санкций США возникли проблемы с комплектующими. По словам одного из источников, речь идет, в частности, об электродвигателе. Другой собеседник в связи с этим видит и риски, связанные с обслуживанием действующего КЖЦ ГАЗа. Но в "Группе ГАЗ" заверили, что проблем с выполнением текущего КЖЦ нет. У компании есть несколько готовых решений по обеспечению электробусов запчастями с учетом различных сценариев развития событий.

При этом на новый тендер группа не пошла именно для того, чтобы не подвести клиента, так как на момент принятия решения не могла бы гарантировать выполнение контракта, сказали в компании.