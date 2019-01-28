МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит расследование в отношении японского автопроизводителя Nissan в связи с выплатами менеджерам компании в Соединенных Штатах, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Финансовый регулятор США проверяет надежность раскрытой информации Nissan о выплатах ее менеджменту в США. Комиссия также проверит, принимал ли производитель надлежащие меры для предотвращения неправомерных платежей, добавляют источники.

Представитель Nissan подтвердил Блумберг, что компания получила запрос от SEC и полностью сотрудничает с регулятором.

Компания находится в центре скандала, связанного с ее бывшим председателем совета директоров Карлосом Гоном, который был арестован в Японии 19 ноября прошлого года. Его подозревают в том, что он декларировал не все свои доходы. Японская прокуратура заявила, что Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год примерно на 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). После ареста Гона и предъявления ему обвинений Nissan сместил его с должности председателя совета директоров.

Nissan входит в крупнейший в мире альянс автопроизводителей Renault-Nissan-Mitsubishi, совокупные продажи которого в 2017 году составили 10,6 миллиона автомобилей.