МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Роскомнадзор начал проверку Procter & Gamble (P&G) и Burger King, рассказал журналистам врио замруководителя ведомства Юрий Контемиров.

Проверка касается исполнения компаниями закона о локализации баз персональных данных пользователей.

"Сейчас как раз идут проверки в отношении компании Procter & Gamble и Burger King. Как раз вопросы локализации проверяются в отношении этих компаний", — сказал он.

Результаты проверки должны стать известны во второй половине февраля, уточнил он.

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