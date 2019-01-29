МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Renault отзывает 3,6 тысячи автомобилей SR Sandero Logan, SR Dokker из-за возможных проблем с водительской подушкой безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности в случае фронтального удара", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя ЗАО "Рено Россия" проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.