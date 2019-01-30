МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Минфин предложил новые поправки в реформу страхования ОСАГО. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление ведомства, новые поправки могут привести к повышению стоимости полиса для автовладельцев.

Газета пишет, что новый блок изменений в автострахование предлагает увеличить лимит выплат по ущербу жизни и здоровья пострадавших в ДТП. Сейчас это 500 тысяч рублей, поднять предлагается до 2 млн рублей.

Помимо этого может вырасти лимит выплат на погребение погибших в ДТП: с 25 тысяч рублей до 50 тысяч.

В министерстве финансов пояснили, что до согласования этого проекта министерствами и Банком России говорить о сроках вступления в силу нововведений рано. Там также считают, что увеличение лимита выплат не затронет изменение тарифов ОСАГО, так как большая часть выплат по этому виду полисов приходится на ремонт транспортного средства.

Однако, как сообщили "Ъ" в ЦБ, эта инициатива, безусловно, скажется на стоимости полисов.