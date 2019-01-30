МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2018 года выросла на 21,5% по сравнению с предыдущим годом — до 24,897 миллиарда шведских крон (около 2,8 миллиарда долларов), следует из отчетности автопроизводителя.

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 12,24 шведской кроны (1,4 доллара) против 10,07 кроны (1,1 доллара) годом ранее. При этом продажи группы увеличились на 17,5%, до 390,834 миллиарда крон (43,2 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала прибыль Volvo сократилась в 1,8 раза в годовом выражении — до 2,563 миллиарда крон (283,6 миллиона долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 1,26 кроны (0,14 доллара) против 2,3 кроны (0,25 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Прибыль от продаж компании выросла — на 15,5%, до 105,786 миллиарда крон (11,7 миллиарда долларов).

По словам президента и гендиректора Volvo Мартина Лундстедта (Martin Lundstedt), спрос на грузовики в Европе, Китае и Северной Америке будет поддерживаться на "исторически высоких уровнях" и в 2019 году. Развитие экономики Северной Америки, большие объемы перевозок и приемлемые грузовые тарифы будут дополнительными стимулами для поддержки рынка в 2019 году.

Компания Volvo, основанная в 1927 году, является одним из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге.