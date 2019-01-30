МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Продажи автомобиля Lada Vesta Sport с форсированным двигателем объемом 1,8 литра начнутся 31 января, стартовая цена составит 1,01 миллиона рублей, говорится в сообщении "АвтоВАЗа" .

В начале января исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Ян Птачек рассказал журналистам, что Lada Granta Cross и Lada Vesta Sport появятся в продаже в ближайшее время.

"Lada Vesta Sport предлагается в максимальной комплектации – Luxe. Стартовая цена автомобиля – 1,01 миллиона рублей. В состав оборудования входят система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема. Также доступен пакет Multimedia, в который включены камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла. Lada Vesta Sport c этим набором опций предлагается за 1,046 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

"АвтоВАЗ" в 2018 году отметился обновлением своего самого бюджетного семейства — Granta. За счет объединения с моделью Kalina, Granta теперь можно купить во всех четырех типах кузова — седан, хэтчбек, лифтбэк и универсал. Также Granta получила внешность в фирменном "Х-стиле", сообразно своей "старшей подруге" Lada Vesta.