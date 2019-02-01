МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Toyota отзывает 84,257 тысячи автомобилей Hilux, Auris, Corolla и Lexus ES350, GX 460, IS250, IS250C, IS-F из-за возможных проблем с водительской и пассажирской подушками безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2011 года по июнь 2018 года.

"Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных подушками безопасности водителя или переднего пассажира производства компании Takata, оснащенных определенным типом газогенератора, является вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности водителя или переднего пассажира при аварии", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.