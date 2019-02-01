КАЛУГА, 1 фев — ПРАЙМ. Автоконцерн Peugeot-Citroen готовит расширение производства в Калуге, намерен подать заявку на заключение специального инвестконтракта (СПИК) в течение двух недель, заявил гендиректор ООО "ПСМА" Николя Фебве в ходе визита вице-премьера РФ Дмитрия Козака на завод компании.

"Мы готовимся расширяться", — сказал топ-менеджер. Козак призвал автопроизводителя ускорить подготовку СПИКа в связи с грядущими изменениями законодательства, регулирующего деятельность автопрома.

"Мы подадим заявку в течение двух недель", — ответил Фебве.

Замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов предложил компании "подумать для глобального рынка о компонентах для электродвигателей, для электроаккумуляторов". "(Это – ред.) очень интересно", — добавил он. Как отметил Козак, "максимальная локализация — наше требование". "Наше условие — чем больше локализация, тем больше поддержки, тем больше возможности конкурировать внутри России", — пояснил он.

"Мы можем экспортировать и дальше по всему миру, мы работаем над этим", — ответил Фебве.