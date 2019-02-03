МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Корпорация Tesla может стать банкротом уже в марте — ей необходимо выплатить порядка $1 млрд по облигациям, однако средств в компании нет.

Эксперты не исключают, что в Tesla объявят дефолт по облигациям с последующим банкротством.

Осуществление выплат ожидается 1 марта, сумма долга составляет $920 млн. Аналитики подсчитали, что у детища Илона Маска средств хватит только для оплаты половины этой суммы, передает РИА Новости. Оставшаяся задолженность, скорее всего, будет гаситься акциями. Однако трейдеры скептически смотрят на рост акций компании в краткосрочной перспективе.

"Учитывая волатильность акций, их стоимость окажется в районе $360 за единицу к началу марта", — рассказал Блумбергу старший портфельный менеджер инвестфонда Aegon Asset Management Крис Хартман.

Между тем в январе компания была вынуждена отозвать около 15 тысяч электрокаров в Китае в связи с обнаруженными проблемами с подушками безопасности.