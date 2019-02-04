МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в ближайшие три года наймет около тысячи новых сотрудников в свой инжиниринговый центр, следует из сообщения компании.

"АвтоВАЗ" за последние два года принял в свой инжиниринговый центр почти 600 новых специалистов. В планах на ближайшие 3 года принять еще 1000 человек. Эта работа ведется для реализации среднесрочного плана развития компании, согласно которому предприятие планирует полностью обновить модельный ряд Lada до 2026 года", — отмечает компания.

Также, как сообщается, в рамках посещения главой предприятия Ивом Каракатзанисом 1 февраля Санкт-Петербургского Политехнического университета был подписан договор о сотрудничестве и соглашение о вступлении "АвтоВАЗа" в консорциум Центра компетенций национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ "Новые производственные технологии".

"У "АвтоВАЗа" очень амбициозные планы. До 2026 года мы выпустим 8 новых моделей и проведем 9 фейслифтов. Для такой масштабной работы нам нужны молодые, открытые современным техническим инновациям профессионалы. Сегодня я увидел в университете самую современную техническую базу и горящие глаза у студентов и сотрудников. Это именно те люди, которых мы ищем для нашего инжиниринга", — сказал Каракатзанис.