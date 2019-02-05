МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" продал в январе 21,531 тысячи новых легковых и легких коммерческих машин в России, самой популярной моделью в прошлом месяце стала Lada Granta, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" в ближайшие 3 года наймет около тысячи сотрудников

"В январе 2019 года в России продано 21,531 тысячи Lada — пассажирских и лёгких коммерческих модификаций, что на 2,5% выше, чем в январе прошлого года", — сообщает компания.

Самой популярной моделью марки по итогам прошедшего месяца стала Lada Granta — на территории России продано 7,63 тысячи автомобилей этого семейства, модель также стала и лидером по росту продаж – по сравнению с январем прошлого года Granta улучшила свой результат на 43,6%, отмечает "АвтоВАЗ".

На втором месте по продажам Lada Vesta с результатом 7,078 тысячи автомобилей, что на 5,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года, положительную динамику показало и семейство Largus: в январе 2019 года продано 2,375 тысячи пассажирских универсалов (+4,7% к январю 2018 года), подсчитала компания.