МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Mercedes-Benz отзывает 7,011 тысячи автомобилей C-Klasse и GLC-Klasse из-за возможных проблем с отображением статуса подушки безопасности на центральной консоли, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 года по 2018 год.

"Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что статус подушки безопасности переднего пассажира, отображаемый на центральной консоли, может быть определен некорректно", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя АО "Мерседес-Бенц РУС" проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.