МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Нижняя палата парламента России в среду, 6 февраля, рассмотрет в первом чтении законопроект, предусматривающий введение в стране налогового вычета на автомобили для жителей Дальнего Востока, которые покупают транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд, пишет "Российская газета".

С целью поддержки жителей ДФО, которые покупают машины за границей для личных и семейных целей, предлагается ввести налоговый вычет, который не может превышать 1 млн рублей. Вычет может предоставляться не чаще чем раз в пять лет и только после регистрации ввезенного автомобиля в подразделении ГИБДД.

Как заявили авторы предложения, в 2017 году идея об отмене ввозных таможенных пошлин для иностранных автомобилей для жителей ДФО собрала свыше 30 тысяч подписей. Тогда проблема заключалась в том, что в результате повышения ввозных таможенных пошлин на машины, покупаемые за границей, получила широкое распространение практика ввоза машин по запчастям. Такие транспортные средства не проходили сертификации, следовательно, являлись потенциально опасными.