МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2018 года уменьшилась на 29%, до 7,25 миллиарда евро, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 6,78 евро против 9,61 евро по итогам 2017 года. Выручка Daimler за год выросла на 2%, достигнув 167,36 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Daimler, приходящаяся на акционеров компании, в годовом исчислении сократилась более чем в два раза, до 1,56 миллиарда евро. Прибыль на акцию достигла 1,46 евро против 2,93 евро в аналогичном периоде 2017 года. Выручка компании выросла на 7%, до 46,61 миллиарда евро.

В четвертом квартале Daimler продала 917,756 тысячи автомобилей по всему миру, что на 5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По итогам всего 2018 года компания реализовала более 3,352 миллиона автомобилей, увеличив показатель на 2% с уровня 2017 года. В 2019 году компания ожидает небольшого роста выручки и продаж автомобилей.

"Для Daimler 2018 год был годом серьезных вызовов. Это отражено в наших финансовых результатах и цене акций. Тем не менее, мы смело встретили эти вызовы и добились существенного прогресса в ключевых областях, направленных на будущее", — приводятся в отчетности слова председателя правления Daimler AG Дитера Цетше (Dieter Zetsche).

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler. Штат компании по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 298,683 тысячи человек.