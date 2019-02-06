МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. за 9 месяцев (с 1 апреля по 31 декабря) 2018-2019 финансового года составила 1,423 триллиона иен (12,9 миллиарда долларов), что на 29,3% меньше показателя годичной давности, сообщила компания в официальном отчете.

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 485,72 иены (4,42 доллара) против 670,31 иены (6,1 доллара) за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка компании в годовом выражении выросла на 3,1% — до 22,475 триллиона иен (204,5 миллиарда долларов), а операционная прибыль увеличилась на 9,5%, до 1,938 триллиона иен (17,6 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала текущего фингода чистая прибыль Toyota упала в 5,2 раза, до 180,915 миллиарда иен (1,6 миллиарда долларов) по сравнению с предыдущим годом. Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 62,12 иены (0,57 доллара) против 314,99 иены (2,87 доллара) за три месяца в 2018 году. Выручка в годовом выражении выросла на 2,6% — до 7,8 триллиона иен (71 миллиарда долларов), а операционная прибыль выросла лишь на 0,4%, до 676,129 миллиарда иен (6,1 миллиарда долларов).

Согласно прогнозу компании, по итогам 2019 фингода чистая прибыль составит 1,87 триллиона иен (17 миллиардов долларов), что на 25% меньше показателя годичной давности. В ноябре компания ожидала показатель за год на уровне 2,3 триллиона иен (21 миллиард долларов). По прогнозам компании, выручка составит 29,5 триллиона иен (268,4 миллиарда долларов), а операционная прибыль — 2,4 триллиона иен (21,8 миллиарда долларов), что соответствует ноябрьскому прогнозу.

Мировые продажи компании за 9 месяцев составили 6,701 миллиона автомобилей, что на 0,3% превышает показатель годичной давности. Продажи за третий квартал текущего финансового года снизились в годовом выражении на 0,3% и составили 2,282 миллиона автомобилей. Компания планирует по итогам текущего финансового года продать суммарно 8,95 миллиона автомобилей.

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти. Штат компании по итогам отчетного периода составляет около 371,5 тысячи человек.