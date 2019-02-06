МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Volkswagen подал заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК), он может быть заключен в течение двух месяцев, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума "Деловой России".

"Да, подал",- ответил Мантуров на соответствующий вопрос. Он не уточнил сумму, которую компания готова вложить.

"Мы сейчас только получили, изучаем и считаем. Дело в том, что у Volksvagen уже достаточно большие инвестиции произведены на Калужской площадке, но коллеги хотят двигаться дальше. Будем оценивать их предложения в части развития компонентов и дальнейшей локализации",- сказал он.

Мантуров уточнил, что СПИК может быть заключен в ближайшее время. "В течение двух месяцев точно",- отметил он.