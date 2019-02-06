МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в январе выросли на 0,6% в годовом выражении — до 103,064 тысячи единиц, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Январь 2019 года ознаменовался увеличением уровня продаж на 0,6%, или на 600 штук по сравнению с январем 2018 года, и составил 103064 автомобиля", — сообщает комитет автопроизводителей ассоциации.

"В январе автомобильный рынок остался выше 100000 единиц, продемонстрировав небольшой рост — на 0,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это положительный результат, особенно учитывая повышение ставки НДС на 2% с 1 января", — комментирует глава комитета Йорг Шрайбер.

Традиционно лидирующий "АвтоВАЗ" продал 21,53 тысячи машин, что на 3% больше по сравнению с январем прошлого года, рост продаж Kia оказался еще скромнее — 2%, до 15,69 тысячи штук, Hyundai, которая на третьем месте, удалось продать 10,84 тысячи машин, но за счет более слабых результатов в прошлом году рост оказался значительным — на 24%. Renault лишь немногим снизил обороты прошлого года, продав в январе 7,8 тысячи штук (-1%), а Volkswagen удалось нарастить продажи на 11%, до 6,2 тысячи машин.

Среди брендов с месячным объемом продаж более тысячи машин в лучшую сторону по динамике выделился BMW — рост продаж немецкого концерна составил 28%, в худшую — Ford, он потерял 44% по сравнению с январем 2018 года.